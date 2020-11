MediaWorld anticipa le offerte più pazze dell’intero anno, lanciando un volantino Black Friiiiiday con tantissimi sconti speciali inseriti direttamente al suo interno, e disponibili per ogni consumatore sul territorio nazionale.

La campagna oggetto del nostro articolo è attiva fino al 18 novembre 2020, sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per questa seconda strada, lo ricordiamo, dovranno pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio; il Tasso Zero non abbandona mai MediaWorld, chi spenderà più di 199 euro potrà effettivamente optare per un pagamento rateizzato senza interessi.

MediaWorld: le offerte hanno prezzi specialissimi

Il settore su cui MediaWorld ha voluto dare il meglio di sé è sicuramente quello della telefonia mobile, osservando da vicino la campagna, infatti, notiamo la presenza di svariati Apple iPhone in promozione, in particolare annoveriamo iPhone 11 a 629 euro, iPhone SE 2020 a 429 euro e iPhone 7 a soli 279 euro.

Non mancano anche soluzioni economiche per quanto riguarda il mondo della telefonia Android, sono infatti presenti Samsung Galaxy S20 FE a 569 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 235 euro, Samsung Galaxy Z Flip a 999 euro (ricordate che Samsung propone 500 euro di sconto), Galaxy A20s a 139 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 149 euro, Oppo A9 2020 a 229 euro, Motorola Moto G8 Power Lite a 129 euro e similari.

Come avete potuto notare, le offerte MediaWorld sono tantissime, per questo motivo raccomandiamo caldamente la visione delle pagine elencate sul sito dell’azienda.