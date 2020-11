Il nuovo volantino Expert è davvero strepitoso, l’azienda è stata perfettamente in grado di lanciare una campagna promozionale con i fiocchi, grazie alla quale l’utente ha la possibilità di accedere a grandi prodotti a prezzi non particolarmente elevati.

Per contrastare le ottime soluzioni delle concorrenze, Expert ha giustamente pensato di rendere disponibile la suddetta soluzione su tutto il territorio nazionale, in talo modo ogni singolo utente vi potrà accedere, senza doversi necessariamente recare in specifici punti vendita. Inoltre, come se non bastasse, gli stessi prezzi sono attivi anche online sul sito ufficiale, in questo modo l’acquisto sarà effettuabile da casa, con spedizione a pagamento.

Expert: incredibili occasioni per risparmiare

Il volantino Expert strizza apertamente l’occhio ai dispositivi brandizzati Samsung, ecco quindi arrivare ottimi sconti applicati specificatamente su due modelli di alta qualità, recentemente lanciati sul mercato nazionale.

Il primo prodotto da acquistare è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, se non una piccola indicazione sul processore integrato al suo interno. E’ bene ricordare, infatti, che non avrà il classico Exynos visto sull’S20 originario, ma presenta il Qualcomm Snapdragon 865; il suo prezzo attuale è abbastanza alla portata, sono infatti necessari 669 euro per l’acqusito finale.

Volendo osare di più, l’utente ha la possibilità di puntare direttamente verso l’alto, più precisamente il Samsung Galaxy S20+, attualmente in commercio a 849 euro in versione completamente sbrandizzata. Chiaramente la richiesta è maggiore, anche se va ricordato essere un terminale decisamente più performante del fratello minore.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nella sua interezza a questo link.