Gli sconti applicati da Coop e Ipercoop nel nuovo volantino sono assolutamente da pazzi, l’azienda ha lanciato una campagna promozionale con la quale riesce a scontare i migliori prodotti in circolazione.

Tutte le offerte che andremo a raccontarvi nel nostro articolo sono disponibili, come era lecito immaginarsi, su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari. Gli utenti devono ad ogni modo sapere che il volantino Coop e Ipercoop, salvo rari casi indicati, non è valido sul sito ufficiale dell’azienda.

Coop e Ipercoop: risparmiare è molto più facile

Con Coop e Ipercoop gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare su ogni acquisto effettuato, anche se il trend della campagna pare essere interamente legato alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

I modelli da acquistare ad occhi chiusi, infatti, rientrano entro i 225 euro di spesa effettivi previsti per il Samsung Galaxy A41, poichè per il resto sono tutti modelli estremamente economici, del calibro di Alcatel 1 SE , Galaxy A20e, Huawei P30 Lite (disponibile a 199 euro), passando anche per Xiaomi Redmi 9AT o Alcatel 3X 2020.

Nell’eventualità in cui, invece, foste alla ricerca di un prodotto per la casa, sottolineiamo la presenza di un ottimo televisore Samsung, attualmente in vendita a 179 euro, con un ampio pannello da 32 pollici di diagonale.

Il volantino Coop e Ipercoop è questo e molto altro ancora, se volete scoprirlo da vicino, di seguito abbiamo inserito tutte le pagine nel dettaglio.