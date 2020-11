Bollo auto e multe: verranno eliminati o continueranno ad esserci?

Finalmente è stata attuata la cancellazione di bollo auto e multe prese con la propria auto. Peccato che assieme all’ “eliminazione” delle tasse e dei debiti, approderanno gli interessi di mora. In tutto ciò la Corte di Cassazione interverrà per tutelare coloro che si sono dimenticati di pagare il bollo auto e le multe. Questa ha inoltre proposto di chiudere i contenziosi inseriti tra il 2000 e il 2010. Nel mentre si potranno considerare annullati tutti i debiti per i 1.000 euro abbonati ai cattivi pagatori.

Con tale vittoria del bollo auto, verrà decretata anche una nuova ordinanza n. 28072/2019, che ha messo fine al pressing dell’Ente di Riscossione Crediti.

Il premier Giuseppe Conte ha sottolineato: “Questo crea un precedente, per futuri problemi collegati alla gestione dei vari capitali. Chiudere un occhio sul fatto dei debiti permettere l’agevolazione del reato. Ciò mette in atto una mancanza dei capitali dello Stato, ed un precedente di molta importanza per poter gestire la pubblica Amministrazione.

Bollo auto e multe: chi verrà esentato dalla cancellazione?

Ma non finisce qui, perché diverse regioni stanno per mettere il bollo auto completamente gratuito per i contribuenti (o comunque sarà aggiunta una posticipazione dei pagamenti).