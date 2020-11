Beyoncé e Peloton stanno collaborando per una “partnership pluriennale” con l’obiettivo di rafforzare le credenziali musicali della piattaforma di fitness e costruire “iniziative pro-sociali”.

Beyoncé regala due anni di abbonamento Peloton a tutti gli studenti

La prima iniziativa promossa da questa preziosa partnership vedrà Peloton commemorare la stagione del ritorno a casa (Homecoming) negli Historically Black Colleges and Universities (HBCU). Tutti gli studenti di dieci di queste università, tra cui il Bennett College e la Howard University, riceveranno gratuitamente un abbonamento di due anni alla piattaforma di fitness.

Questi abbonamenti biennali consentiranno agli studenti di seguire i corsi tramite l’app Peloton, senza dover acquistare alcuno dei fantasiosi quanto costosi attrezzi fitness dell’azienda. Gli studenti potranno accedere all’intera libreria Peloton e scegliere la sessione di allenamento adatta a loro. La partnership vedrà anche Beyoncé curare una serie di “allenamenti a tema” che compenseranno il fatto che i tradizionali eventi celebrativi tipici dell’Homecoming non potranno aver fisicamente luogo quest’anno.

Peloton lavorerà anche con queste istituzioni per reclutare studenti sia come stagisti che come dipendenti universitari. In futuro, Beyoncé realizzerà anche una nuova serie di corsi che si concentreranno su temi come la musica, il movimento, il fitness ed il benessere. Queen Bee ha affermato di essere una fan di Peloton, servizio di cui è membro da diversi anni, e spera che la sua donazione incoraggi gli studenti ad “abbracciare il proprio benessere”. Peloton, dall’altra parte, ha riferito che Beyoncé è l’artista più richiesta dagli utenti con cui lavorare, quindi questa potrebbe essere una partnership ideale per entrambi.

”Il lancio della nostra collaborazione con Beyoncé commemora l’Homecoming, una celebrazione annuale autunnale per gli studenti degli Historically Black Colleges and Universities (HBCU) che onora la tradizione e l’eredità. Poiché la maggior parte delle festività si è spostata verso celebrazioni virtuali a causa della pandemia globale, abbiamo lavorato a stretto contatto con Beyoncé per creare una serie di esperienze di allenamento a tema per aiutare a estendere il ritorno a casa ai membri Peloton attraverso lezioni su più categorie di fitness, tra cui ciclismo indoor, corsa, forza, bootcamp, yoga e meditazione.”