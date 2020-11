Apple ha deciso di creare un’app molto utile e interessante per il suo dispositivo Apple Watch. L’applicazione prende il nome di NightWare e servirà a tutta quella cerchia di utenti che soffrono di PTDS (stress post-traumatico) a far fronte nella miglior maniera possibile agli incubi notturni e fare sogni tranquilli. La FDA, recentemente, ha autorizzato NightWare come strumento di cura dello stress post-traumatico. Tuttavia, la “brutta” notizia è che l’app non può essere scaricata liberamente da tutti, servirà infatti una prescrizione medica.

L’FDA definisce l’applicazione come un possibile aiuto “per la riduzione temporanea dei disturbi del sonno legati agli incubi dei soggetti adulti. Per raggiungere il suo obiettivo principale, l’app traccia un profilo del sonno dell’utente, rilevando i movimenti del corpo e monitorando la frequenza cardiaca. Nel momento in cui i parametri si discostano dal profilo fisiologico, il software capisce subito che si sta vivendo un incubo e interviene facendo vibrare il dispositivo, interrompendo il sonno.