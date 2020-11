Ci sono delle novità commerciali importanti per i clienti di WindTre. Il provider arancione, infatti, inserendosi in dinamiche comuni a quelle di altri operatori come TIM e Vodafone ha modificato i costi di alcune sue tariffe già in listino. Per una serie di abbonati, quindi, sono in arrivo rincari sui prezzi.

WindTre, aumentano i prezzi: sino a 4 euro in più da pagare per i clienti

La scelta di WindTre, in continuità con altri provvedimenti simili, è quella di non proporre una rimodulazione dei prezzi valida per tutta la platea, ma solo per una parte degli abbonati. In particolar modo, in questa circostanza, le rimodulazioni riguardano gli utenti ricaricabile attiva MIA Special Edition.

Una serie di abbonati che in passato ha attivato una tariffa inerente al pacchetto MIA Special Edition sarà chiamata a pagare un costo extra mensile per il rinnovo della promozione. Al netto di costi maggiorati, però, vi saranno modifiche in positivo anche per le soglie di consumo.

I rincari sui prezzi messi in campo da WindTre non hanno valore univoco, ma si distinguono da cliente a cliente. Per la MIA Special Edition sono quindi previste rimodulazioni che vanno dai pochi centesimi sino a 4 euro.

Le soglie di consumo aumentano invece in maniera proporzionale rispetto al nuovo costo. Ad esempio con un prezzo da pagare pari a 10,99 euro, gli abbonati avranno chiamate ed SMS illimitati più 40 Giga.

Già da settimane i rincari di MIA Special Edition sono operativi. E’ bene sottolineare come il provider abbia avvisato in tempo tutti gli utenti interessati con alcuni SMS di riepilogo.