Netflix è la piattaforma streaming più ambita al mondo in questo periodo storico. La passata fase di lockdown ha fatto sì che molte delle serie TV del momento potessero raggiungere degli ascolti mai visti prima di quel momento. Dunque, è probabile che con questo lockdown soft sia possibile raggiungere nuovamente questo traguardo per molte fiction. Ma attenzione, per chi non lo sapesse, su Netflix non troviamo solamente serie TV, ma possiamo anche spaziare su altro, come ad esempio film, documentari e cartoni animati. C’è comunque da segnalare una dominanza delle serie TV, che sono il materiale più visionato in assoluto. Parleremo oggi di tre fiction in particolare che stanno riscuotendo un grande successo tra gli utenti di tutto il globo, ovvero The Crown, Baby e Virgin River. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

The Crown, Baby e Virgin River: scopriamo quali sono le novità

The Crown è una serie TV inglese che ha raggiunto un ottimo successo in tutto il mondo. Narra principalmente della vita di Elisabetta II e della famiglia reale britannica e si è arrivati ora alla quarta stagione. In uscita il 15 novembre, la serie sarà ambientata negli anni ’80 dove avranno luogo vari eventi storici molto importanti. Davvero da non perdere.

Parliamo di Baby. La serie TV tutta italiana è ambientata a Roma e parla di un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli nelle loro vicissitudini quotidiane. Si è fissata per molto tempo tra la top 10 delle fiction più visionate su Netflix, e ora ha deciso di impressionare tutti con il suo incredibile finale di stagione.

Infine, parliamo di Virgin River. Questa è una serie romantica, tratta dall’omonima catena di romanzi rosa di Robyn Carr, e sta per tornare con la sua seconda stagione. Molto apprezzata fin dalla prima stagione poiché, a parere di molti, è una di quelle fiction molto piacevole da guardare nei pomeriggi autunnali.