Il gestore WindTre si schiera contro uno degli operatori più noti del momento, Iliad. Al fine di tenere testa al rivale tenta i suoi clienti con una straordinaria tariffa la cui attivazione può essere effettuata gratuitamente e online, ma soltanto procedendo con il trasferimento del numero. La tariffa in questione è la WindTre Go 50 Fire Plus, riservata esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad e disponibile a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

WindTre contro Iliad con l’offerta Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99€!

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus può essere attivata tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it. I clienti Iliad possono accedere ed effettuare l’acquisto della nuova SIM richiedendo la contestuale portabilità del numero. In seguito, il gestore procede spedendo tramite corriere la scheda e consente ai clienti di completarne l’attivazione in qualsiasi momento usufruendo del servizio di video identificazione.

Completata l’attivazione, che necessita di una spesa iniziale di 16,99 euro per la SIM e il primo rinnovo anticipato, sarà possibile ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati. Il costo da sostenere è di soli 6,99 euro al mese.

Le spese previste dalla tariffa WindTre Go 50 Fire Plus potranno essere sostenute tramite credito residuo. Grazie all’app ufficiale WindTre sarà possibile ricaricare la SIM in pochi istanti e in maniera sicura, ma non solo. L’app del gestore consente di conoscere il credito residuo; di verificare la disponibilità di promozioni extra tramite le quali personalizzare la propria offerta; e monitorare i consumi effettuati.