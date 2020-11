Gli ultimi smartphone appartenenti alla famiglia Realme C sono Realme C15 e Realme C17, ma a quanto pare nel corso delle prossime settimane l’azienda cinese presenterà un altro dispositivo. Quest’ultimo device, infatti, è stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench con il numero di modello RMX2194.

Un nuovo device della serie Realme C avvistato su Geekbench

Il sotto brand di Oppo ha in cantiere un nuovo device della serie C. Lo smartphone è al momento conosciuto con il numero di modello RMX2194 e ora possiamo dare un primo sguardo ad alcune presunte specifiche tecniche grazie ai primi benchmark trapelati sul portale Geekbench. Per quanto riguarda i punteggi totalizzati, abbiamo 254 punti in single core e 1171 punti in multi core.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10, mentre come memoria RAM dovrebbero esserci almeno 4 GB. Oltre a questo, dai benchmark è emerso che a bordo del nuovo smartphone del brand cinese ci sarà un processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 460. Questo dettaglio sembra alquanto strano, dato che l’azienda finora ha già presentato due smartphone della serie C con questo processore, ovvero Realme C15 e Realme C17.

Bisognerà capire quali saranno le differenze tra questo nuovo misterioso smartphone e gli altri due modelli presentati in precedenza. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che, dal punto di vista estetico, il Realme C15 è dotato di un display con notch a goccia e di quattro fotocamere poste in una zona quadrata, mentre il Realme C17 può contare su un display con un piccolo foro laterale e su quattro fotocamere posizionate in una zona rettangolare.