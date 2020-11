Peaky Blinders, Elite e After Life sono pronte a tornare su Netflix con tanti nuovi episodi. Mente i lavori per le nuove produzioni procedono, i fans stanno cercando di risalire a quante più nuove informazioni possibili così da arrivare pronti al gran momento. Nonostante nelle retrovie del Colosso dello streaming vi sia, dunque, un gran da fare, è giusto appurare che i tempi per queste produzioni non sono per niente brevi poiché mancano ancora tante riprese per ultimare i lavori.

After Life, Peaky Blinders e Élite: tutte le novità su queste produzioni

Aprendo il discorso con Peaky Blinders, ci è subito consentito presentare la sesta stagione come la migliore che sarà mai andata in onda. Grazie al lockdown Steven Knight, il creatore, ha avuto la possibilità di rivedere dei dettagli e apportare modifiche per rendere la storia ancora più realistica e immersiva. Per quanto concerne l’uscita, purtroppo non vi sono notizie ufficiali in merito, ma le voci di corridoio parlano ben chiaro: bisognerà attendere almeno il prossimo autunno.

Sorti diverse, invece, sono previste per After Life. La dark comedy britannica tornerà con una terza stagione ricca di humor e sarcasmo e con l’immancabile Ricky Gervais nei panni di Tony. Le tempistiche? Anche in questo caso non è stato ancora svelato niente, ma molto probabilmente sarà necessario attendere la primavera.

La produzione spagnola Elite, infine, sta iniziando la sua produzione proprio in questi mesi: la quarta stagione avrà un cast diverso e sarà anche l’ultima per i personaggi di Samuel e Omar. Quando uscirà? Molto probabilmente con l’inizio dell’estate.