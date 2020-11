La passa a Vodafone maggiormente richiesta, ed anelata dai consumatori italiani nell’ultimo periodo, è sicuramente la Special 100 Digital Edition, una splendida soluzione che prevede l’accesso ad addirittura 100 giga di traffico dati al mese.

La promozione, come potrete tranquillamente immaginare, può essere richiesta in esclusiva da determinati consumatori in condizione d’uscita da altrettanti operatori telefonici; nello specifico parliamo di Iliad o di un operatore virtuale, con la solita e classica esclusione di Tiscali, CoopVoce, Kena Mobile, Lyca Mobile e ho.Mobile.

Il costo iniziale da sostenere per la sua attivazione non è elevato, corrisponde per l’esattezza a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM su cui andrà portato il proprio numero originario. La limitazione più grande della passa a Vodafone riguarda sicuramente il metodo di pagamento, va ricordato infatti che è previsto l’addebito obbligatorio sul conto corrente o carta di credito non ricaricabile.

Passa a Vodafone: i dettagli della promozione

All’interno della passa a vodafone troviamo comunque un bundle pressoché invidiabile, corrispondente per l’esattamente a 100 giga di traffico dati al mese, affiancati da SMS e minuti senza limiti. La navigazione, per dovere di cronaca, ricordiamo essere al massimo a 600Mbps in download.

Il canone mensile previsto corrisponde a 9,99 euro al mese, senza però presentare vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza incappare in penali o restrizioni particolari.

L’attivazione della suddetta promozione è possibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, non altrove in Italia o sul sito ufficiale dell’azienda stessa.