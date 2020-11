Netflix è sicuramente la piattaforma di streaming maggiormente adoperata su tutto il pianeta, il sito californiano infatti, grazie al suo catalogo vasto e ricco di tutti i best seller presente sulla piazza, ha saputo conquistare il cuore degli utenti i quali hanno ritrovato in questi ultimi anni la passione per le serie tv.

Ovviamente a bordo troviamo serie TV di altissimo calibro, il cui amore corrisposto dall’utenza, non fa altro che aumentare l’hype per l’arrivo delle nuove stagioni, tra queste ad esempio abbiamo Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things, tre serie che con un successo inaspettato, hanno generato un seguito imponente, cosa che ha portato alla produzione di più stagioni, vediamo le novità che ci aspettano in futuro.

Cosa c’è da aspettarsi ?

Partiamo parlando da Vis a Vis, la serie spagnola ha portato con se un grosso successo, Macarena e le carcerate di Cruz del Sol hanno ritagliato una loro fetta di utenza, solo che purtroppo la serie è arrivata alla sua matura conclusione, dunque non vedremo più nuovi episodi, il massimo che potete fare è visionare lo spin-off dedicato a Macarena e Zoulema intitolato El Oasis.

Passiamo ora a Lucifer, la serie dedicata al satana più sexy della storia impersonato da Tom Ellis, la serie si è conclusa con la prima metà della 5 stagione, la quale ha lasciato molti interrogativi, cosa farà Dio ? Come si evolverà la storia d’amore impossibile con la detective Chloe ? Varie risposte possono essere dedotte, Dio potrebbe procedere punendo i 3 fratelli e portandoli alla riappacificazione, purtroppo non ci è dato saperlo, per avere risposte ufficiali dovremo attendere probabilmente il 2021, quando Netflix pubblicherà i restanti otto episodi.

Arriviamo ora a Stranger Things, la serie che con il suo contesto vintage mescolato al fantasy ha conquistato gli utenti, la terza stagione ci ha lasciati con un interrogativo incredibile, che fine ha fatto Hopper ? Bene la risposta è finalmente arrivata, Hopper è vivo e si trova prigioniero in Russia, a svelarlo è il trailer di presentazione della prossima season la quale arriverà però nella seconda metà del 2021.