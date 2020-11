L’offerta tech pensata nel periodo corrente da Esselunga è in assoluto una delle migliori, perché in grado di raggiungere l’utente che al giorno d’oggi vuole spendere poco per acquistare un prodotto di ultima generazione.

In tutti i punti vendita sparsi per il territorio, entro e non oltre l’11 novembre, e salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili, gli utenti possono approfittare di uno sconto veramente speciale applicato su un modello di smartphone molto interessante.

Il prodotto commercializzato ha garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è disponibile direttamente in versione no brand, pertanto tutti i futuri aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, e non si dovrà attendere l’approvazione dell’operatore telefonico.

Esselunga: quanti sconti sugli smartphone

L’utente che non vuole spendere più di 159 euro può decidere di puntare direttamente sull’Oppo A9 2020, uno smartphone fortemente interessante ed in grado di fornire prestazioni complessivamente accettabili, ad un prezzo non troppo elevato, corrispondente proprio alla cifra indicata.

Scorrendo la scheda tecnica notiamo la presenza di un processore octa-core con 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, ma sopratutto di una batteria capientissima, oltre 5000mAh per garantire una durata complessivamente elevata e più che soddisfacente. Non manca, inoltre, un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici, con un buonissimo rispetto dei colori e di tutte le singole tonalità.

Complessivamente l’Oppo A9 2020 è un terminale che vale più dell’attuale prezzo di vendita, per questo motivo se state cercando una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, allora può fare sicuramente al caso vostro.