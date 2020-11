Coop e Ipercoop rimodulano la propria campagna promozionale, adattandola in parte al periodo che stiamo vivendo, e cercando di ascoltare le esigenze/necessità di tutti i consumatori italiani.

Il volantino proposto nell’articolo è disponibile presso i punti vendita Alleanza 3.0, sostanzialmente ogni singolo negozio sul territorio, con un piccolo accenno all’e-commerce, più precisamente al sito CoopOnline. Solamente in questo caso, al prezzo mostrato effettivamente a schermo dovrete aggiungere le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Coop e Ipercoop: grande risparmio per tutti

Il risparmio è assolutamente di casa da Coop e Ipercoop, affidandosi al sito ufficiale potrete acquistare 3 smartphone Android veramente economici, quali sono Alcatel 1 SE 2020 a 84,90 euro, Huawei P30 Lite a 199 euro o Samsung Galaxy A20e a 125 euro.

In negozio, invece, ecco arrivare i vari Samsung Galaxy A41 a 225 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro o Alcatel 3X 2020 a 139 euro. Interessanti sono anche le riduzioni applicate sui televisori, in particolare annoveriamo due modelli, di cui uno marchiato Samsung, in vendita anche a soli 179 euro, considerando 32 pollici di diagonale.

In ultimo, sottolineiamo la presenza di un notebook Lenovo, con processore AMD Ryzen e scheda grafica integrata, nonché 8GB di RAM e SSD da 256GB, in vendita a soli 399 euro.

Questo è solamente l’inizio di ciò che effettivamente il volantino Coop e Ipercoop pare essere in grado di offrire, per tutto il resto dovete aprire le pagine disponibili nell’articolo e sfogliarle una per una.