Le offerte rese disponibili nel volantino Comet appaiono davvero senza limiti, e soprattutto hanno prezzi quasi strepitosi; gli utenti possono godere ancora per poco di una campagna promozionale all’altezza della situazione e sopratutto ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Risparmiare con Comet è molto più semplice del previsto, l’utente può decidere di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto di un nuovo prodotto, oppure anche di collegarsi da casa direttamente al sito dell’azienda. In questo secondo caso, coloro che supereranno una spesa di 49 euro acquisiranno il diritto di richiedere la spedizione gratuita direttamente presso il domicilio.

I nuovi codici sconto Amazon sono assurdi, e sopratutto gratis sul nostro canale Telegram.

Comet: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Nelle ultime settimane stiamo osservando una certa tendenza dei rivenditori di elettronica di lanciare campagne promozionali quasi sempre focalizzate su due modelli di smartphone in particolare: Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy S20+.

Se in Estate più volte vi avevamo raccontato del Galaxy S20 in promozione, con il lancio sul mercato della Fan Edition, questi è stato completamente surclassato. Il nuovo modello non introduce particolari novità rispetto al passato, propone sostanzialmente lo stesso prodotto, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865 (non il solito Samsung Exynos), ad un prezzo abbastanza ridotto, soli 599 euro.

Coloro che invece vorranno puntare direttamente verso il Samsung Galaxy S20+, chiaramente dovranno spendere di più, al momento in cui scriviamo sono richiesti 849 euro per il suo acquisto in versione no brand.

Le altre proposte del volantino Comet le potete trovare direttamente sul sito dell’azienda stessa.