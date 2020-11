Le offerte del volantino Bennet vengono giustamente definite da non perdere, poiché al suo interno si può trovare uno sconto molto interessante soprattutto su uno smartphone marchiato Apple.

La natura della campagna è generalmente quella di un SottoCosto, ciò sta a significare che gli acquisti sono disponibili esclusivamente nei punti vendita in Italia e che le scorte sono effettivamente molto limitate. La rateizzazione a Tasso Zero è possibile, previa autorizzazione e superamento di una soglia specifica.

Bennet: le offerte con sconti imprevisti

Gli sconti lanciati da Bennet sono assolutamente imprevisti, infatti all’interno del volantino troviamo prodotti di alta qualità, come l’ultimo Apple iPhone 11, proposto ad un prezzo più che accessibile per la maggior parte di noi, soli 649 euro.

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno puntare direttamente verso il Samsung Galaxy S10 Lite, un buonissimo modello di fascia medio-alta, originariamente lanciato a poco più di 600 euro, ma oggi disponibile alla modica cifra di 399 euro.

Questi sono i due prodotti di punta della campagna promozionale, non mancano comunque soluzioni ancora più economiche, come Huawei P40 Lite E o Huawei P Smart 2019, solamente per citarne alcuni, con prezzi molto inferiori ai suddetti.

Il volantino Bennet è attivo su tutto il territorio, le scorte per i modelli citati non dovrebbero essere un problema. Sono disponibili anche altri prodotti in promozioni, per maggiori informazioni abbiamo inserito le pagine qui sotto (apritele per visualizzare in alta definizione).