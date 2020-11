Le promozioni low cost sono state una grande costanza di Vodafone durante le precedenti settimane. L’operatore inglese ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, di essere una grande alternativa per il pubblico rispetto a TIM e ad Iliad. Anche per le settimane a venire ci saranno importanti occasioni per i pubblico, a partire da una duplice novità.

Vodafone, le tariffe sino a 100 Giga contro Iliad ora anche sul web

Vodafone guarda sempre con molta attenzione a quella platea di utenti che effettua la portabilità del proprio numero. A questi abbonati potenziali si rivolge una tariffa come Special 50 Giga.

Per contrastate Iliad, il provider francese mette in campo questa tariffa che prevede 50 Giga per navigare senza limiti in internet con la presenza di chiamate illimitate verso tutti. Il prezzo è di 7,99 euro ogni mese. La vera e grande novità per Special 50 Giga sta nel metodo di attivazione. Rispetto al passato, infatti, la tariffa sarà disponibile anche attraverso il sito internet ufficiale del gestore.

Potranno aderire a Special 50 Giga con questo prezzo e con queste caratteristiche tutti coloro che vogliono effettuare la portabilità da un numero Iliad. Resta, ad ogni modo sempre valida, l’attivazione in store anche per clienti di altri gestori.

La seconda novità prevista da Vodafone è la disponibilità di una seconda promozione molto vantaggiosa chiamata Special 100 Giga. Sempre attraverso il sito internet, sempre i clienti con attuale piano in Italia, potranno scegliere questa ricaricabile che prevede chiamate senza limiti più 100 Giga per la connessione di rete a soli 9,99 euro.