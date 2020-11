Vodafone è quel gestore che tutti ricercano per via della sua grande qualità in termini di ricezione e anche per quanto concerne il servizio clienti. Tutti sanno di essere in una botte di ferro scegliendo questo provider, il quale adesso sta cercando di recuperare gran parte degli utenti perduti.

Tutto ciò è avvenuto soprattutto per mano di Iliad, nuovo gestore che ormai si è affermato in pianta stabile tra i più grandi in assoluto. Allo stesso tempo Vodafone sta provando il tutto per tutto con la sua nuova campagna promozionale winback, ovvero quella dedicata proprio agli ex utenti. Ecco infatti tre promozioni tutte nuove che arrivano ad offrire anche 100 giga a chi rientra.

Vodafone: ecco le migliori offerte di questo periodo di novembre

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga