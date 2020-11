Negli ultimi 20 anni la nostra quotidianità è estremamente mutata a seguito dell’evoluzione dei cellulari. Se fino ai primi anni del 2000 i cellulari erano utilizzati esclusivamente per inviare SMS es effettuare delle chiamate, ad oggi questi ultimi vengono impiegati per effettuare qualsiasi operazione si voglia. Chi avrebbe mai immaginato, ad esempio, che un giorno saremmo stati capaci si sfogliare un giornale senza acquistarlo fisicamente.

Ciononostante, però, ad oggi sono ancora molteplici gli affezionati ed i collezionisti in cerca di tutti quei vecchi cellulari che si usavano un tempo. Centinaia di dispositivi “preistorici” dimenticati nel cassetto, potrebbero infatti essere venduti per cifre esageratamente elevate che superano di gran lunga i top di gamma degli ultimi anni. Scopriamo quindi di seguito quali sono i più richiesti.

Ericsson T28

Fratello maggiore del T20, l’Ericsson T28 fu per diverso tempo il prodotto di punta della compagnia. Ad oggi, se tenuto in ottime condizioni, quest’ultimo può essere venduto anche per 200 euro.

Apple iPhone 2G

Rappresenta in assoluto la storia di Apple. L’iPhone 2G, di fatto, è stato il primo smartphone della famiglia iPhone ad essere commercializzato dall’azienda di Cupertino. Attualmente il suo valore di mercato è di 300 euro ma, se tenuto in ottime condizioni, può superare anche i 1000 euro.

Nokia 3310

La storia dei telefoni indistruttibili. Introdotto nel 2000 da Nokia, il vecchio 3310 è tornato in auge negli ultimi anni grazie alla sua durevolezza. Recentemente quest’ultimo è stato venduto per oltre 150 euro.

Mobira Sentaor

Uno dei telefoni più vecchi di sempre, il Mobira Senator assomiglia in realtà ad una vecchia radio da spiaggia. Lanciato nell’ormai lontano 1981, quest’ultimo, grazie anche alle sue enormi dimensioni, può valere oltre 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Con sole 300.000 unità vendute in tutto il mondo, il Motorola DynaTAC 8000x è in assoluto uno dei vecchi cellulari più richiesti di sempre. Quest’ultimo, se in ottime condizioni, può essere venduto online per cifre che oscillano dai 1000 ai 2000 euro.