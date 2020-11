Unieuro torna a farsi sentire nel mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente in linea con le aspettative del consumatore finale, all’interno del volantino sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi scontati, in prospettiva del non troppo lontano Black Friday di fine Novembre.

I prezzi discussi nell’articolo sono disponibili, come era lecito immaginarsi, anche sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo, soprattutto dato il periodo storico che stiamo attraversando, sarà possibile completare l’acquisto anche stando comodamente seduto sul divano di casa propria, e ricevendo la merce a domicilio a costo azzerato solo con un ordine superiore ai 49 euro (non cambia in relazione alla categoria merceologica dello stesso).

Ricevete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva sullo smartphone, vi basterà iscrivervi a questo canale Telegram.

Unieuro: il nuovo volantino è davvero incredibile

Il settore nel quale troviamo gli sconti più interessanti, o comunque le riduzioni che possono attrarre maggiormente i consumatori italiani, è sicuramente quello della telefonia mobile. Il prodotto top di gamma da non perdere assolutamente di vista è il Samsung Galaxy S20+, un device originariamente lanciato sul mercato ad un prezzo molto vicino ai 1000 euro, oggi ribassato a meno di 700 euro, sopratutto in seguito alle normali procedure di svalutazione temporale.

Sempre scendendo verso il basso incrociamo poi il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un ottimo terminale dal prezzo finale di 379 euro, e da consigliare agli utenti che vogliono acquistare un terminale di casa Samsung, ma non vogliono al contempo spendere cifre troppo elevate.

Le offerte del volantino Unieruo non terminano qui, all’interno della campagna sono disponibili tantissimi sconti veramente interessanti, approfittatene subito sul sito ufficiale.