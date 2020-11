Trony è assolutamente inarrestabile, in questi giorni l’azienda ha difatti deciso di riproporre al pubblico nazionale il cosiddetto Sconto IVA, permettendo di raggiungere sconti prefissati su ogni acquisto effettuato.

L’idea del rivenditore è proprio di non porre limiti all’immaginazione e alla volontà del consumatore, offrendogli di fatto la possibilità di acquistare praticamente ciò che vogliono, ed applicando in cambio uno sconto fisso direttamente sullo scontrino finale.

Il volantino trony non presenta limitazioni particolari, se non che potrebbe non essere disponibile per alcuni brand, oltre che essere attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita (non online sul sito).

Trony: le offerte Sconto IVA sono molto interessanti

Con lo Sconto IVA di Trony gli utenti possono davvero pensare di risparmiare, anche se è necessaria una corretta informazione sull’effettiva riduzione posta sul piatto dall’azienda. A differenza di quanto si potrebbe erroneamente pensare, lo sconto finale previsto dalla campagna non sarà del 22% (ovvero il valore dell’IVA), ma del 18,03%, rispetto al valore effettivo dello scontrino.

Il motivo è molto più semplice di quanto potreste immaginare, e risiede tutto nel comprende la composizione del prezzo del cartellino; questi, infatti, comprende listino + IVA, la cui imposta però viene calcolata al 22% sul listino, non sul totale. Quanto scritto significa, molto semplicemente, che l’incidenza della tassa sul prezzo del cartellino non sarà pari al 22%, precisamente corrisponderà al 18,03%.

Chiarito il tutto, ora non resterà che recarvi personalmente in un punto vendita e provvedere all’acquisto del/dei prodotti maggiormente desiderati.