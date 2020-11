Le restrizioni causate dalla seconda ondata del Covid hanno portato nuovamente tanti studenti e docenti a rinunciare alle attività in presenza. Per gli istituti secondari di secondo grado e per le università le attività continueranno per le prossime settimane attraverso lo strumento della didattica online. Ad offrire supporto tecnico a tutti i protagonisti del momento scolastico ed universitario c’è TIM.

TIM, la migliore soluzione per studenti chiamati alla didattica online

La compagnia italiana, in occasione di questo particolare momento storica, rilancia la sua offerta eLearning Card. Gli utenti che scelgono questa tariffa opzionale rispetto alla propria ricaricabile di riferimento avranno a loro disposizione Giga senza limiti per la connessione con le più importanti app di didattica a distanza. La navigazione internet non prevede soglie di consumo per gli utenti che sfrutteranno i vantaggi della eLearning Card con servizi quali Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Google Suite for Education.

La promozione che TIM mette a disposizione degli studenti è del tutto a costo zero. Per sottoscrivere questa iniziativa è necessario collegarsi con il portale TIMparty attraverso i propri dati personali e scegliere la eLearning Card nella sezione del sito chiamata VANTAGGI TIM. L’attivazione sarà immediata e richiederà soltanto pochi click da parte dell’utente.

Per quanto concerne le condizioni legate ad eLearning Card c’è soltanto da sottolineare il periodo di validità. Dal momento della sottoscrizione, gli utenti potranno beneficiare della connessione internet a costo zero per il periodo massimo di un anno. A conclusione dell’anno promozionale, i servizi di eLearning Card dovrebbero disattivarsi in maniera automatica.