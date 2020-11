Gli utenti di tutta Italia possono attivare una delle passa a Vodafone appartenenti alla serie Special, tramite le quali raggiungere anche 100 giga di traffico dati al mese ad un prezzo non particolarmente elevato.

Tutte le offerte che andremo ad elencare nell’articolo, è importante ricordarlo, possono essere attivate esclusivamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale, con annessa portabilità del numero telefonico originario. Il costo iniziale è variabile, nella maggior parte dei casi corrisponde a 0 euro per la promozione, a cui aggiungere 10 euro per la SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone con queste nuove promozioni