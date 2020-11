Se c’è un operatore che è garanzia di costi bassi, questo è senza dubbio alcuno Iliad. La compagnia francese, anche durante questi mesi autunnali, mette a disposizione di tutti i clienti una valida promozione per la telefonica mobile. Con la Giga 50, tariffa di riferimento per i gestore, gli utenti avranno chiamate ed SMS illimitati con 50 Giga a soli 7,99 euro.

Iliad, le due tariffe alternative a Giga 50 da attivare sul sito

La Giga 50 è la punta di diamante del panorama commerciale di Iliad ma non rappresenta l’unica promozione a disposizione degli utenti. Gli abbonati del provider francese infatti potranno contare anche su due offerte segrete.

In prima linea, sul sito ufficiale del gestore francese, vi è la Giga 40. Gli utenti che scelgono questa tariffa si garantiranno soglie di consumo illimitate per SMS e chiamate con la presenza di 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di 6,99 euro. Gli utenti che scelgono questa tariffa, inoltre, avranno anche 4 Giga per navigare in internet dall’estero grazie alle soglie roaming. Da aggiungere al costo mensile solo un contributo di attivazione, pari a 10 euro.

La ricaricabile alternativa del provider francese è la Iliad Voce. I clienti che scelgono questa promozione dovranno spendere un costo mensile di 4,99 euro. Tra le soglie di consumo a disposizione degli abbonati ci sono minuti senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili della nazione. Anche in questo caso previsto un contributo di attivazione pari a 10 euro. La tariffa può essere attivata sempre attraverso il sito internet