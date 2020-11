Comet realizza un volantino davvero da sogno, una campagna promozionale pressoché perfettamente in grado di permette al cliente finale di risparmiare sull’acquisto di un nuovo prodotto, senza impegnarlo in spese eccessive.

Esattamente in linea con quanto stiamo attualmente vedendo da Unieuro, anche in questo caso il cliente potrà accedere agli stessi identici prezzi sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione sarà sempre gratuita presso il negozio, oppure al superamento dei 49 euro di spesa direttamente al proprio domicilio (in caso contrario sarà necessario pagarla).

Comet: i prezzi sono alla portata di ognuno

I prezzi del volantino Comet appaiono essere pressoché alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, anche nel momento in cui si decide di acquistare uno smartphone di fascia alta, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 FE. Recentemente giunto sul mercato, è stato proposto dall’azienda come risposta alle grandi richieste della community di mettere le mani sulla versione con processore Qualcomm Snapdragon 865. Considerata la qualità generale del prodotto stesso, il prezzo di 599 euro è davvero più che conveniente.

Un gradino sopra, invece, troviamo il Samsung Galaxy S20+, il top di gamma della serie del 2020, secondo solamente all’incredibile Samsung Galaxy S20 Ultra. In questo caso lo sconto applicato non è forse dei migliori, Comet richiede una spesa di 849 euro e sul mercato si può effettivamente trovare di meglio.

Approfondite ad ogni modo gli sconti direttamente sul sito dell’azienda sfogliando le pagine del volantino.