Lo scorso 4 Novembre è stata attivata ufficialmente la piattaforma BuonoMobilità.it, attraverso la quale i cittadini Italiani hanno avuto la possibilità di richiedere il tanto atteso bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini. Come c’era da aspettarsi, i 215 milioni di euro messi a disposizione sono terminati in meno di 24h, con centinaia di migliaia di utenti che hanno atteso ore ed ore in una coda virtuale creata dal sistema per evitare sovraccaricanti.

Ciononostante, però, sono in molti i consumatori Italiani che, con una fattura alla mano, sono rimasti ugualmente esclusi dagli incentivi a causa di problematiche varie legate alla comunicazione ed ai rallentamenti. Proprio per questo motivo, dunque, a partire dal 9 Novembre, e fino al 9 Dicembre, questi ultimi potranno nuovamente iscriversi alla piattaforma dedicata per caricare i propri dati e la fattura. Fate attenzione però poiché questa volta non ci sarà nessun click Day. A quanto pare, almeno nella fase iniziale, i fondi saranno disponibili esclusivamente per coloro che hanno già effettuato l’acquistato.

Lo stesso Ministero, di fatto, ha confermato l’iniziativa in questo modo: “tutti coloro che hanno comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 maggio al 2 novembre e non sono riusciti ad ottenere il bonus mobilità perché i fondi erano finiti, potranno ripresentare la domanda sullo stesso sito e avranno il bonus ai primi dell’anno prossimo.”

Se anche voi, quindi, non siete riusciti a richiedere il bonus nonostante abbiate già acquistato un mezzo, state tranquilli poiché dal prossimo 9 Novembre avrete un accesso esclusivo ad ulteriori fondi messi a disposizione del Governo.