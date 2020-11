Bennet torna sul mercato della rivendita di elettronica affidandosi ad un volantino SottoCosto, nel quale ha comunque deciso di inserire anche il Tasso Zero, per offrire all’utente la possibilità di risparmiare e di non dover pagare tutto subito.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale, in questo caso l’utente sarà sempre costretto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Il Tasso Zero, o meglio il finanziamento senza interessi, potrà essere richiesto previa approvazione, solo nel momento in cui verrà superato un determinato livello di spesa.

Bennet: sconti da non perdere per tutti gli utenti

Il volantino Bennet è in assoluto uno dei migliori del momento, perché comunque in grado di permettere all’utente finale l’accesso all’Apple iPhone 11, il “vecchio” top di gamma dell’azienda di Cupertino, ad un prezzo più che accessibile, saranno infatti necessari solamente 649 euro per l’acquisto finale in versione no brand.

Il modello rappresentativo invece del sistema operativo Android è il Samsung Galaxy S10 Life, un terminale in vendita a meno di 400 euro, e caratterizzato da un ottimo comparto fotografico, oltre naturalmente ad un buon processore ed usabilità generale.

Naturalmente la campagna promozionale di Bennet cerca di assecondare le richieste e le necessità anche di altri utenti, ovvero di coloro che vogliono acquistare un televisore o un elettrodomestico per la propria casa. Il consiglio è di aprire le pagine sottostanti per conoscere da vicino il volantino.