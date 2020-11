Alexa, l’assistente vocale integrato all’interno dei dispositivi sonori Amazon Echo Dote sta per spegnere le candeline, infatti compirà sette anni dal suo lancio in America e due anni da quello italiano, in virtù di questa ricorrenza, Amazon a deciso perciò di di regalarvi, attraverso il servizio Play Music, una playlist con all’interno tutte le canzoni preferite.

Come se on bastasse, chi farà gli auguri al dispositivo usando il comando “Alexa, buon compleanno” riceverà come riposta la voce di Tiziano Ferro che gli canterà “tanti auguri a te”, cantante che nella giornata di oggi rilascia il suo album nuovo Accetto Miracoli, l’esperienza degli altri e il documentario Ferro su Prime Video.

Numeri e regali

Dal giorno del lancio in Italia nel 2018, i dispositivi Echo con Alexa a bordo sono aumentati da 3 a 14 e le skills inserite al suo interno sono passate da 400 a 4000, una variazione mostruosa ma che indica come, l’assistente sia stato apprezzato dalla community.

Secondo i dati, Amazon Alexa in questi anni è stata interpellata centinaia di milioni di volte, secondo i dati è emerso infatti che i clienti hanno, per esempio, cercato 5 milioni di ricette, impostato decine di milioni di sveglie e aggiunto circa 3 milioni di prodotti alle loro liste della spesa, oltre ad aver interpellato 2 milioni di volte al giorno Alexa per gestire l’illuminazione delle proprie case.

Per tutti i clienti Amazon Echo che vorranno unirsi digitalmente alla festa, sarà dunque possibile ascoltare la playlist dedicata al compleanno di Alexa semplicemente tramite il comando “Alexa, metti la playlist sei anni nel cloud da Amazon Music”.