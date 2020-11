L’operatore virtuale 1Mobile ha nuovamente prorogato la data di scadenza dell’intero suo portafoglio di offerte con prezzi a partire da 4.49 euro al mese, ora disponibili fino al 14 Novembre 2020.

Si ricorda che le offerte 1Mobile sono utilizzabili anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea, con un limite di traffico dati utilizzabile dal cliente, come stabilito dal Regolamento in materia. Scopriamone qualcuna.

1Mobile proroga le proprie offerte fino al 14 novembre 2020

Partendo con l’offerta più recente, la 1Mobile Giga 200 Limited Edition, questa prevede 200 Giga di traffico dati nazionale con velocità in 4G LTE fino a 60 Mbps, al costo di 14.99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 10 euro e l’offerta in questione è di tipo solo dati, quindi l’invio di chiamate e di SMS è inibito.

Passando alle offerte con minuti, SMS e traffico dati, la più economica in termini di prezzo, è la 1Mobile Start XPlus Reward, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. Dal terzo mese verranno aggiunti 10 Giga di traffico dati, per un totale di 30 Giga al mese, mentre il prezzo verrà abbassato a 4.49 euro al mese.

Al prezzo di 4.99 euro al mese c’è invece la 1Mobile Start Plus New, che offre ogni mese 500 minuti, 30 SMS, 5 Giga di traffico dati e tariffe internazionali agevolate a consumo verso l’estero. Dal terzo mese vengono aggiunti gratuitamente 3 Giga, per un totale di 8 Giga mensili. L’offerta prevede un costo di attivazione in promozione a 10 euro fino al 14 novembre 2020, per i nuovi clienti. Queste sono solamente alcune delle offerte prorogate, per scoprirle tutte visitate il sito ufficiale dell’operatore.