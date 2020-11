Le grandi iniziative commerciali di Vodafone non riguardano soltanto il settore della telefonia mobile, ma anche quello della telefonia fissa. Il provider inglese proprio in queste settimane cerca di attivare sempre più pubblico alle sue offerte inerenti la Fibra ottica, attraverso delle iniziative speciali. Dopo la promozione delle scorse settimane con i bonus carburante, Vodafone si concentra ora sull’intrattenimento televisivo.

Vodafone, il bonus da 100 euro per chi sceglie la Fibra ottica

Tutti gli abbonati che sceglieranno di attivare la classica iniziativa Unlimited Plus potranno integrare il loro abbonamento con i pacchetti della Vodafone TV. Importanti vantaggi ci saranno sia per gli appassionati di intrattenimento sia per gli amanti di sport e calcio.

La tariffa Unlimited Plus propone a tutti i clienti un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali più connessione internet illimitata con le velocità della Fibra ottica. Il prezzo previsto per Unlimited Plus è di 29,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che contestualmente a questa promozione attiveranno anche il pacchetto Vodafone TV potranno beneficiare anche di un anno gratuito per i servizi Amazon Prime. Oltre alle spedizioni gratuite per acquisti effettuati sul sito di ecommerce, gli abbonati di Vodafone potranno accedere anche alla ricca galleria di Prime Video con migliaia di contenuti tra serie tv e film.

Per gli appassionati di sport, invece, il vantaggio riguarda i contenuti di Sky (via NOW Tv) e di DAZN. Ad un costo extra di 20 euro al mese, i clienti di Vodafone potranno gustarsi le migliori esclusive sportive e calcistiche tra Serie A, Champions League, motori e tanto altro.