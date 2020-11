Trony cerca in tutti i modi di assecondare le richieste dei tantissimi consumatori oggi pronti all’acquisto di tecnologia, proponendo una campagna promozionale che riesce a ridurre di molto i prezzi di vendita di tantissimi prodotti.

Per avvicinarsi al maggior numero di famiglie, l’azienda ha deciso di giocarsi la carta dello Sconto IVA, ovvero l’occasione perfetta per acquistare ciò che si vuole, godendo nel contempo di uno sconto fisso prestabilito. L’accesso alla suddetta, come era lecito immaginarsi, risulta essere possibile solamente nei punti vendita, al momento non è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Non perdetevi i nuovissimi codici sconto gratis disponibili su Amazon, li trovate gratis sul nostro canale Telegram dedicato.

Trony: quanto vengono scontati i prodotti

Scegliendo di approfittare dello Sconto IVA, gli utenti si ritrovano al giorno d’oggi a godere di una riduzione del 18,03% su ogni singolo acquisto effettuato direttamente in negozio; questo è valido indipendentemente dalla cifra finale spesa, o più semplicemente dalla tipologia di prodotto scelta.

In molti ogni volta si stupiscono del fatto che la riduzione non corrisponda al 22% del listino del momento, la motivazione che risiede alle spalle è più che comprensibile, oltre che semplice da comprendere. Il prezzo finale che vediamo oggi sullo scontrino o sul cartellino, risulta essere composto da listino + IVA applicata al listino stesso; ciò sta a significare che sul valore finale, l’imposta non incide al 22%, ma più precisamente corrisponde appunto al 18,03%.

Da qui nasce il concetto dello sconto IVA, ovvero quando Trony va a scorporarla dal prezzo, non potrà scontare il 22%, poiché altrimenti proporrebbe il prodotto ad una cifra addirittura inferiore al listino di base su cui è stata applicata l’IVA. Tutti i dettagli sono disponibili nelle pagine sottostanti.