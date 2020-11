TIM, la risposta ad Iliad con la promozione da 50 Giga internet

Questa ricaricabile prevede un pacchetto che include chiamate senza limiti verso linee fisse e mobili nazionali più 50 Giga per la connessione internet con rete 4G. Il prezzo per il rinnovo della tariffa si attesta sui 5,99 euro. Gli utenti dovranno aggiungere al costo mensile solo una piccola quota di attivazione, pari a 10 euro. La tariffa in questione può essere attivata dai clienti che effettuano portabilità da Iliad ed altri gestori virtuali.

L’obiettivo di TIM e del suo gruppo commerciale però è quello di rispondere ad Iliad. Il provider italiano prevede importanti novità con il rinnovo della tariffa Supreme New in alcuni store del paese.

Ulteriore promozione da tenere in considerazione per chi desidera sottoscrivere una SIM con TIM è la Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti e sempre 50 Giga per la connessione in rete. Il prezzo, però, sale leggermente con il rinnovo fissato a quota 7,99 euro al mese. La tariffa si rivolge a chi effettua la portabilità da Vodafone, WindTre, Iliad o altro operatore.

Ricordiamo che sia per l’una che per l’altra tariffa, tutto il procedimento di attivazione per la linea deve essere effettuato in un negozio ufficiale del gestore sul territorio.