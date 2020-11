L’autunno è ricco di esclusive e di grandi eventi per i clienti di Sky. Mai come in questa stagione televisiva, la pay tv può garantire ai suoi abbonati una grande lista di appuntamenti, dalla Serie A alla Champions League passando per Formula 1 e motomondiale.

Al fine di arrivare ad un bacino di pubblico quanto più ampio possibile, Sky ha messo in campo, oltre alle sue classiche promozioni dedicate al satellitare, anche un’iniziativa per lo streaming.

Sky, prezzi sempre più bassi: l’offerta sport e calcio per NOW Tv

Il servizio streaming di Sky, ovvero NOW Tv, è già oggi molto popolare nel nostro paese. Questo sistema, stante le cose, può essere visto come la principale alternativa legale ai metodi dell’IPTV.

I vantaggi di un abbonamento a NOW Tv sono molteplici. Gli utenti, in primo luogo, potranno attivare un piano di visione senza decoder e senza parabola. Ancora più interessante è la mancanza di un vincolo d’abbonamento. NOW Tv inoltre è anche conveniente data la sua compatibilità su smartphone, tablet, Smart tv ed altri dispositivi.

I prezzi del servizio streaming, poi, sono tendenzialmente inferiori a quelli previsti da Sky per il satellitare. Il pacchetto per sport e calcio, infatti, prevede un costo mensile pari a 29,99 euro al mese.

NOW Tv è anche disponibile per tutti gli appassionati di cinema, serie tv ed intrattenimento. Un pacchetto unico tra Cinema, Serie tv ed intrattenimento prevede un costo mensile di 9,99 euro. Gli utenti che optano per la visione congiunta di questi tre ticket dovranno invece pagare 19,99 euro al mese.