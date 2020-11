Samsung ha stabilito una partnership con Thom Browne, la società inglese Aston Martin e insieme hanno creato un’edizione limitata e speciale dello smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 2 meglio noto come Galaxy Z Fold 2 Aston Martin limited edition. Il Galaxy Z Fold 2 è un telefono spettacolare che farebbe gola a chiunque.

Due giganti che collaborano insieme per grandi risultati

Questa collaborazione con Aston Martin per creare un’edizione speciale non farà che aggiungere più valore ad uno degli smartphone più amati e venduti di sempre. Abbiamo informazioni su come sarà questo nuovo eccitante aggeggio; la prima, sarà venduto inizialmente esclusivamente in Cina.

Arriverà in una grande scatola grigia con il logo della parte superiore, incluso il Galaxy Watch 3 e apparentemente tralasciando i Galaxy Buds Live. Questo modello speciale sarà caratterizzato dal processore Snapdragon 865+ con connettività 5G. Viene fornito con uno schermo OLED da 7,6 pollici e fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il sistema operativo sarà Android 10 con One UI.

Avrà anche tre fotocamere da 12 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 W. Vedendo le immagini che fanno il giro del web, abbiamo anche notato che la scatola include una custodia in pelle della Aston Martin.

L’edizione limitata Galaxy Z Fold 2 Aston Martin dovrebbe essere più economica dell’edizione Thom Browne, che ha un prezzo di 3299 euro. Non sappiamo quando Samsung ha in programma di svelare il telefono, ma verrà lanciato prima in Cina, con grandi probabilità di successo probabilmente si farà strada anche in altri paesi.