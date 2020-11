L’operatore Tim ha recentemente lanciato l’iniziativa Porta un Amico che permette di ricevere uno sconto in bolletta di 15 euro, sicuramente non male per il periodo in cui stiamo vivendo.

I già clienti possono invitare in Tim un massimo di tre persone, ottenendo uno sconto in fattura di 5 euro per ogni persona invitata, fino ad un massimo di 15 euro in meno sulla bolletta mensile, per la durata di 12 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Porta un Amico in Tim e ricevi uno sconto in bolletta di 15 euro

Per ogni nuovo cliente che entra in Tim si prospetta la possibilità di ricevere un gradito omaggio, a scelta tra il Google Nest Mini o un abbonamento semestrale a Disney+. Inoltre, i nuovi clienti potranno poi portarne altri in Tim, seguendo la regolamentazione che vale per i già clienti, ossia possono invitare fino a 3 persone, ottenendo quindi uno sconto in fattura di un massimo di 15 euro per 12 mesi.

Le offerte sottoscrivibili sono due: Tim Super e Tim Super WiFi. Tim Super prevede una connessione fibra fino ad 1 Gbps, l’accesso a Tim Vision e il modem Tim Hub+, il primo in Italia a supportare il WiFi 6. Inoltre, se l’offerta viene sottoscritta online, sono previste chiamate illimitate verso tutti. Il costo è di 29.90 euro al mese e il contributo di attivazione è incluso nel canone mensile.

Tim Super WiFi, invece, prevede le stesse condizioni su indicate, ma in più fornisce un certificato inerente al WiFi e alla sua copertura dell’intera abitazione, previo sopralluogo di un tecnico Tim, grazie al quale si potrà fruire sempre di contenuti in Full HD, e il Safe Web Control, che protegge dalle principali minacce del Web tutti i dispositivi della casa e che fornisce l’utilissimo Parental Control per la protezione dei più piccoli da contenuti non adeguati. Il costo dell’offerta è di 35.90 euro al mese e il contributo di attivazione è incluso nel canone mensile.