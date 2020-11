Quando acquistiamo un nuovo dispositivo una delle prime cose che notiamo è la potenza della batteria. Motorola ha scelto il nuovo Moto G9 Power per offrirci la batteria più potente al mondo attualmente sul mercato.

L’azienda conferma che la batteria del G9 Power dura fino a 60 ore con una singola carica. Questa longevità è dovuta ad un’incredibile batteria da 6.000 mAh, un solido miglioramento di 1.000 mAh rispetto al G8 Power. Non solo il G9 Power di Motorola è il miglior smartphone in termini di capacità della batteria, ma è anche l’ultimo della serie G9 a debuttare quest’anno. Moto G9 Power è un dispositivo nella media se si considerano le restanti caratteristiche, ma se il vostro focus è solo la batteria allora fa al caso vostro.

Moto G9 Power: il nuovo smartphone Motorola supporta una batteria ultra potente che dura 60 ore con una sola carica

Moto G9 Power include inoltre un processore Qualcomm Snapdragon 662, Android 10, RAM di 4 GB e archiviazione di 128 GB con slot per microSD. Il display è di 6,8 pollici, mentre le fotocamere sono rispettivamente di 16 MP frontalmente e 64 MP, 2 MP, E 2MP di profondità sul retro. Pesa 221 grammi, supporta la porta USB e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Metallic Sage ed Electric Violet. Infine, il sensore per le impronte digitali è montato sulla parte posteriore ed è munito del pulsante per Google Assistant.

Questo nuovo smartphone arriva insieme ad un altro smartphone targato Motorola, le cui caratteristiche sono piuttosto similari, inclusa la batteria che dovrebbe essere sufficientemente potente. Moto G9 Power è in vendita in Argentina e in alcuni paesi europei con un prezzo di partenza di circa 199,99 euro. Dovrebbe essere esteso in America Latina, India, Medio Oriente e Asia nelle prossime settimane. Anche il Moto G 5G arriverà presto sul mercato con un prezzo iniziale di 299,99 €.