In Italia torna la paura per il lockdown introdotto con la suddivisione dell’Italia in tre diverse fasce di pericolo. Il coronavirus è tornato a diffondersi in modo prepotente tra la popolazione, al punto che il Governo si è trovato costretto a varare una norma dietro l’altra per cercare di arginarlo; il risultato, come detto, sono le tre diverse fasce con cui è stata suddivisa l’Italia.

Se avete la sfortuna di trovarvi in una delle zone rosse istituite siete di fatto costretti a casa; anche se, a onor del vero, il lockdown di oggi non è neanche paragonabile alle serrate di marzo. Se dunque siete costretti a casa e non sapete come trascorrere il tempo ecco alcuni consigli su cosa fare in casa.

Lockdown: cosa fare se si è costretti a casa

La prima cosa da fare se si è costretti i casa dal lockdown potrebbe essere espandere le proprie conoscenze. Sono disponibili online numerosi corsi gratuiti dalle tipologie più disparate. Dalle tecniche di preparazione della pizza, per gentile concessione dell’Università Federico II di Napoli, fino a nozioni rudimentali di Quantum Computing dell’Università di Saint Petersburg. Ancora l’attività fisica è una componente da non sottovalutare e può aiutare a mantenere in salute non solo il corpo ma anche la mente.

Sempre per dar sollievo alla mente potrebbe essere un’idea iniziare un nuovo libro o magari applicarsi per imparare un nuovo trucco in cucina. Ultimo ma non per importanza, qualora possedeste una console, potrebbe essere giunto il momento di iniziare una nuova avventura, soprattutto ora con il lancio imminente delle nuove console di Playstation e Xbox.