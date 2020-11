Epic Games ha ufficialmente confermato che tutti i giocatori di Fortnite che effettuano un acquisto con denaro reale e non sono già abbonati a Disney + riceveranno due mesi di servizio gratuitamente. L’offerta non è disponibile per coloro già abbonati.

Secondo un dataminer, una collaborazione tra Fortnite e Disney + sta arrivando.

L’utente di Twitter VastBlast ha trovato prove della partnership scavando nell’ultima patch di Fortnite, v14.50.

Come affermato dal testo trovato da VastBlast, i giocatori riceveranno un abbonamento gratuito di due mesi a Disney +, a condizione che acquistino V-Bucks o qualsiasi altra cosa nell’Item Shop utilizzando denaro reale. I termini e le condizioni esatti del vantaggio sono sconosciuti e dovremo aspettare fino a quando Epic non rilascerà un annuncio ufficiale.

La collaborazione tra Epic e Disney ha ancora un senso, soprattutto dal momento che il Capitolo 2, la Stagione 4 è decorata con un tema di supereroi Marvel. In passato, Epic ha collaborato anche con altre società di intrattenimento, come Warner Bros, durante il pacchetto a tema DC Villains di Fortnite. Abbiamo visto anche i contenuti relativi a John Wick e Star Wars apparire in Fortnite e probabilmente vedremo molti altri crossover in futuro.

Nell’attuale pass battaglia di Fortnite, sono disponibili 220 livelli con ricompense speciali da sbloccare. È di gran lunga la stagione più ricca e i giocatori, secondo quanto riferito, si sentivano esausti cercando di acquisire esperienza e ottenere le ricompense speciali di ogni livello. La stagione in corso di Fortnite terminerà intorno al 22 novembre.

Fortnite è disponibile per giocare su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Quando usciranno Xbox Series X / S e PS5, Fortnite funzionerà anche su quelle piattaforme.