EA, è di sicuro tra i più grandi produttori di videogame, il solo Fifa 21 macina ogni anno vendite su vendite. Quest’anno ad esempio la compagnia ha registrato un fatturato di circa 5,57 miliardi, stabilendo un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

Ma Ea non è solo Fifa 21; Madden NFL ad esempio, gioco sul football americano, sta registrando un aumento di circa il 30% di utenti rispetto ai dati del 2019. I dati Ma EA non si ferma è si parla già di un nuovo titolo e di una possibile remastered. La notizia ha subito infiammato gli animi vista l’attesa, tra i fan di Mass Effect, di una riedizione della trilogia originale visto anche che oggi 7 novembre è il N7 day.

Fifa 21: arrivano novità anche sul fronte Stadia

I dati della compagnia dunque sono molto confortanti, e ad aumentare le buone notino sono le informazioni che arrivano dalle Ea Play. Quello che un tempo era l’Origin Access ha recentemente superato la quota dei 6,5 milioni di iscritti. Importanti novità arrivano anche dal fronte Stadia. Una tozza che però non renderà felici gli utenti. L’approdo di Fifa 21 sulla piattaforma digitale di Google sembra essere destinato a slittare.

Originalmente previsto per la fine 2020 ora è stato posticipato ad un periodo non meglio indicato del 2021. La società a comunque comunicato di voler lanciare nuovi giochi sulla piattaforma già da questo mese, tuttavia possiamo immaginare la delusione degli appassionati che desideravo provare il nuovo Fifa sulla console Google. Non resta dunque che armarsi di pazienza e atrnnedere il lancio nella speranza di avere al più presto qualche informazione in più.