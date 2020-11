Euronics non molla la presa sui propri clienti e cerca di ampliare le possibilità di scelta lanciando una campagna promozionale con la quale invogliare l’utente finale all’acquisto di un nuovo smartphone o prodotto di tecnologia generale.

In scadenza ufficialmente l’11 novembre, il volantino è attualmente attivo in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale. Per una volta l’azienda è finalmente riuscita ad unificare tutti i soci entro un’unica campagna promozionale, ricca di occasioni e di prezzi alla portata.

Scoprite le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Euronics: quali sono i prodotti migliori della campagna

Il volantino Euronics è un concentrato di buone offerte, suddivise sostanzialmente in tutte le differenti categorie merceologiche trattate dall’azienda. Il settore di maggiore interesse per i consumatori italiani è sicuramente quello degli smartphone, più precisamente i modelli del marchio Samsung.

Osservando nel dettaglio la campagna notiamo la presenza di due prodotti ormai ricorrenti presso la maggior parte dei rivenditori di elettronica, quali sono Galaxy S20+ ed il nuovissimo Galaxy S20 FE.

Il primo modello è in commercio da ormai 7 mesi, è stato apprezzatissimo dalla critica mondiale, se non per un prezzo di listino particolarmente elevato. Ultimamente, grazie alla presenza di nuovi modelli, viene proposto in forma decisamente scontata, infatti può essere acquistato a 799 euro.

L’S20 FE, invece, è il solito Samsung Galaxy S20 ma con il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo di vendita finale è di 599 euro, ottimo sotto tutti i punti di vista. Il volantino euronics lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, per ogni altra informazione in merito.