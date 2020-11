I prezzi sono folli da Esselunga con il nuovissimo volantino lanciato proprio in queste ore dall’azienda in tutti i propri punti vendita dislocati nelle varie regioni d’Italia.

La soluzione rientra nelle cosiddette offerte tech, di conseguenza è fruibile solamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti sul territorio. In parallelo, le scorte distribuite sono estremamente ridotte, ciò sta a significare che, sebbene la campagna sia attiva fino all’11 novembre, potrebbe accadere che le unità presenti nel punto vendita siano effettivamente terminate. Il consiglio è sempre il solito, affrettate la scelta, in modo da essere quasi “sicuri” di riuscire a completare la compravendita.

Esselunga: il volantino con le offerte tech è a disposizione di tutti

Al centro del nuovo volantino Esselunga troviamo comunque un prodotto di buonissima qualità, stiamo parlando dell’Oppo A9 2020, uno smartphone in vendita a 159 euro, ed appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile.

Originariamente lanciato nel corso del 2019 ad un prezzo che superava i 200 euro, il dispositivo è stato deprezzato sia in seguito al lancio del nuovo Oppo A91, che proprio per il tempo passato in commercio. I 159 euro sono più che onesti per un modello che punta tutto sull’ampio display da 6.5 pollici, nonché una batteria capientissima da oltre 5000mAh.

I dettagli li trovate nei punti vendita Esselunga, la versione proposta è da 128GB di memoria interna con 4GB di RAM e processore octa-core.