Il famoso servizio streaming per lo sport torna sul mercato con una promozione speciale. Dopo un anno difficile, infatti, DAZN ora ce la sta mettendo tutta per invogliare gli utenti ad attivare un abbonamento, soprattutto in vista delle lunghe giornate che bisognerà trascorrere in casa. Ricco di contenuti, tale servizio a pagamento ha una proposta molto interessante che potrà invogliare anche i più restii della tecnologia: scopriamola subito.

Dazn: abbonamento scontato per sei mesi, ecco come ottenerlo subito

Grazie alla collaborazione avviata con la catena di negozi Unieuro, Dazn ha deciso di garantire agli individui interessati ben sei mesi di abbonamento ad un prezzo stracciato. Lanciata per il mese di novembre e con scadenza fissata al 3 di dicembre, la promo annunciata potrà essere esclusivamente goduta da chi si recherà in uno Store fisico per acquistare l’abbonamento.

Cosa prevede questa promo? Stando ai dettagli, l’offerta permette a chi è interessato di godere di sei mesi di DAZN ad un prezzo scontato ossia soli 39,99 euro invece che 59,99. Risparmio totale: venti euro semestrali.

Cosa fare per attivarlo? Come riportato sarà necessario acquistare l’abbonamento da Unieuro sottoforma di carta prepagata. Una volta giunti a casa, in seguito, basterà inserire o il codice dietro la carta o quello presente sullo scontrino della pagina per poter iniziare a godere dei contenuti fin da subito.

Concludiamo, infine, ricordando a tutti i nostri lettori che DAZN non offre solo Serie A, ma bensì anche Boxe, motori, rugby e tanto altro da scoprire. Cosa state aspettando? Correte prima che sia troppo tardi.