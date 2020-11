Coop e Ipercop si buttano a capofitto nelle offerte sugli smartphone

Coop e Ipercoop si buttano nel settore della rivendita di elettronica con nuove splendide offerte applicate direttamente sugli smartphone di ultima generazione. I prezzi sono bassi, ma sopratutto gli sconti risultano essere alla portata davvero di tutti gli utenti.

In netto contrasto con le proposte di altre aziende del settore, l’accesso alla campagna promozionale risulta essere possibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni regionali. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedere agli stessi prezzi anche online sul sito, in questo caso infatti il cliente non potrà godere del prodotto discusso nell’articolo.

Coop e Ipercoop: quale prodotto vi farà risparmiare

Risparmiare è davvero possibile con un solo prodotto in particolare, stiamo parlando del Samsung Galaxy A40, in vendita nel periodo corrente alla modica cifra di soli 179 euro.

Il motivo per il quale l’utente lo dovrebbe acquistare risiede principalmente nell’ottimo display integrato, infatti presenta un pannello da 5,9 pollici superAMOLED, decisamente superiore a tanti altri terminali della stessa fascia di prezzo, se non anche decisamente più costosi. Il settore in cui manca, forse, è quello fotografico, integra solamente due sensori posteriori, troppo pochi per garantire una qualità eccellente, sopratutto se da soli 16 megapixel.

Le informazioni in merito al volantino Coop e Ipercoop sono disponibili ad ogni modo direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che l’acquisto sarà possibile solamente nei punti vendita, non online.