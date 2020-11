Il volantino Comet attivato in questi giorni dall’azienda su tutto il territorio nazionale è davvero shock, poichè al suo interno si possono trovare tantissimi sconti e prezzi fortemente più bassi del normale.

A differenza di quanto si potrebbe pensare la campagna promozionale non presenta limitazioni particolari, infatti l’accesso risulta essere possibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. E’ presente, per gli interessati che non vogliono pagare tutto subito, il Tasso Zero senza interessi (anche in questo caso bisognerà spendere più di una determinata cifra).

Comet: quanti sconti nel nuovo volantino

Gli sconti si susseguono imperterriti in un volantino Comet che vuole sicuramente attirare su di sé l’attenzione del consumatore finale, per questo motivo il consiglio è di puntare in alto, più precisamente verso il nuovo Samsung Galaxy S20 FE. La Fan Edition è appena stata commercializzata sul territorio italiano, non presenta sostanziali differenze rispetto al Galaxy S20 visto in primavera, se non per la presenza di un processore diverso, il Qualcomm Snapdragon 865, al posto del classico Exynos.

In termini prestazionali poco cambia, sono ottimi entrambi, tuttavia la community ha da sempre palesato la necessità di mettere le mani su una versione simile alla suddetta, e di conseguenza l’azienda ha voluto accontentarla, proponendo anche ad un prezzo concorrenziale, corrispondente a soli 599 euro.

Altri sconti vi attendono nel volantino Comet, per i dettagli raccomandiamo l’apertura di queste pagine sul sito ufficiale.