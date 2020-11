Gli sconti attivati da Bennet sono assolutamente strepitosi, gli utenti si ritrovano a fare i conti con una campagna promozionale che promette loro la possibilità di avvicinarsi a grandi prodotti, senza spendere cifre particolarmente elevate.

Alla base del volantino Bennet troviamo, prima di tutto, il cosiddetto Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi con pagamento automatico diretto dal conto corrente bancario. Il cliente lo potrà richiedere al superamento di una determinata soglia di spesa, ma potrà comunque effettuare l’acquisto solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale.

Bennet: tantissimi sconti per tutti gli utenti

All’interno del volantino Bennet troviamo sconti per tutti i gusti, a partire dalla fascia bassa del mercato della telefonia Android. L’utente che vorrà risparmiare il più possibile potrà acquistare un Alcatel 1SE 2020 a soli 99 euro, passando anche per Huawei P Smart 2019, Huawei P40 Lite E a 179 euro, per finire con il Samsung Galaxy A20s.

Salendo verso la fascia media incrociamo l’ottimo Samsung Galaxy S10 Lite, modello con 128GB di memoria interna e display da 6.7 pollici a 399 euro, per finire con il top di gamma assoluto, l’Apple iPhone 11, ufficialmente commercializzato alla modica cifra di 649 euro (considerato il listino che toccava quasi i 1000 euro).

Il volantino Bennet cerca infine di abbracciare, anche solo leggermente, il mondo dei televisori, con sconti applicati su alcuni modelli da 43, 50 o 55 pollici, proponendo prezzi non superiori ai 399 euro. I dettagli della campagna sono disponibili nelle pagine inserite direttamente nell’articolo.