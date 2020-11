Apple AirPods 3: arrivano le prime immagini e ne svelano il design

Gli Apple AirPods 3 appaiono in alcune immagini che permettono di conoscere quello che sarà il design. Gli auricolari si mostrano molto simili agli attuali AirPods Pro.

A breve il colosso di Cupertino potrebbe aggiornare la sua linea di auricolari wireless procedendo con il lancio di ben due nuove varianti. Le informazioni del momento ritengono possibile la presentazione, entro il mese di marzo 2020, dei nuovi Apple AirPods 3 e Apple AirPods Pro 2. Entrambi i modelli potrebbero introdurre delle novità davvero interessanti riguardanti soprattutto il design.

Apple AirPods 3: i nuovi auricolari potrebbero essere molto simili agli AirPods Pro!

Gli Apple AirPods Pro 2 e gli AirPods 3 potrebbero presentare delle particolarità riguardanti il loro design. In base a quanto riportato dalle indiscrezioni più recenti, infatti, gli Apple AirPods Pro 2 saranno prive dello stelo che ha fino ad ora caratterizzato gli auricolari wireless del colosso di Cupertino. Invece, gli Apple AirPods 3 potrebbero somigliare molto agli AirPods Pro già noti.

A sostenere quest’ultima ipotesi circa il design degli auricolari Apple di terza generazione compensano delle immagini diffuse in rete proprio in questi ultimi giorni. Le foto mostrano infatti la parte superiore degli auricolari wireless, i quali si presentano come molto simili agli attuali AirPods Pro ma privi di cancellazione attiva del rumore.

Le specifiche tecniche dei nuovi auricolari Apple non sono ancora conosciute ma alcuni brevetti depositati dal colosso lasciano intuire la possibile introduzione di nuove funzioni. I documenti mostrano infatti degli auricolari sensibili al tocco e capaci di reagire a una serie di gesture.

Sul lancio non sono ancora trapelate particolari informazioni ma pare che il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di rilasciare i suoi auricolari entro i primi mesi del prossimo anno.