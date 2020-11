Secondo le ultime indiscrezioni il colosso cinese Xiaomi avrebbe deciso di lasciare perdere la propria gamma di smartphone Mi Mix. Infatti è da qualche mese che non sentiamo più parlare del Mi Mix 4, quello che sarebbe dovuto essere un nuovo top di gamma del produttore cinese.

Nelle ultime ore sono emerse novità che non fanno ben sperare in un lancio imminente, anche se come ben saprete, le carte in tavola potrebbero cambiare da un giorno all’altro. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni trapelate recentemente.

Xiaomi vuole abbandonare la gamma di smartphone Mi Mix? Scopriamo i dettagli

Stando a quanto riferito da un leaker cinese, Xiaomi non avrebbe in programma di lanciare Mi MIX 4 nell’immediato, e questo varrà almeno per tutto il 2020. Considerando che i primi rumor su Xiaomi Mi MIX 4 indicavano il suo lancio per febbraio 2020, è legittimo pensare che il produttore cinese potrebbe aver accantonato la serie Mi MIX, una serie di dispositivi che da sempre ha proposto le principali innovazioni tecniche di Xiaomi per il mondo smartphone.

Non per questo non dovremmo aspettarci dei prodotti particolarmente interessanti da Xiaomi per il 2021: tra questi dovrebbe esserci uno smartphone pieghevole e un altro con supporto alla ricarica super rapida, si parla di un output da 200W.

Purtroppo attualmente non sono noti altri dettagli più accurati sui dispositivi che il colosso cinese lancerà nei prossimi mesi. Possiamo solamente approfittare del Black Friday per acquistare uno dei dispositivi già sul mercato, ad un prezzo ovviamente scontato. Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.