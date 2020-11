WindTre ha in serbo delle iniziative speciali per tutti i suoi futuri abbonati nel corso di questa stagione autunnale. Il provider arancione conferma anche per le prossime settimane una strategia commerciale molto aggressiva, con l’obiettivo di sfidare Iliad e le sue promozioni low cost.

In molti store ufficiali del gruppo sul suolo nazionale tutti gli abbonati che desiderano sottoscrivere una nuova SIM con Iliad potranno beneficiare della ricaricabile chiamata WindTre Star+.

WindTre a caccia di Iliad con la tariffa speciale da 100 Giga

La convenienza di WindTre Star+ è comprovata dal suo pacchetto di consumi. Gli utenti avranno a loro disposizione un ticket che prevede 100 Giga per la navigazione internet con la presenza di minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo da pagare per il pubblico si attesta su quota 7,99 euro ogni trenta giorni.

La promozione ora presentata si iscrive nel novero delle offerte winback. Per questa ragione l’iniziativa non può essere attivata attraverso il sito internet, ma solo in un negozio del gruppo. Allo stesso tempo, alla tariffa potranno accedere solo gli utenti che effettuano potabilità della rete da altro operatore.

Come già detto la strategia di WindTre è quella di proporre un’alternativa valida alle promozioni di Iliad. La WindTre Star+ in questo senso può essere considerata più conveniente della Giga 50 di Iliad. Con uno stesso prezzo mensile (il costo come già sottolineato per entrambe le iniziative è di 7,99 euro) gli utenti avranno maggiori soglie di consumo, con 100 Giga internet in 4G al posto di 50 Giga.