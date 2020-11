Sky non è più soltanto una pay tv satellitare. Anche nel nostro paese, il brand è entrato a tutti gli effetti nel campo della telefonia. Con le sue prime offerte per la telefonia domestica, Sky si iscrive ufficialmente nel novero delle media company.

Sin dalla scorsa estate, gli utenti hanno scoperto le prime tariffe relative ai servizi di Fibra Ottica. In linea con la sua oramai consolidata strategia commerciale, Sky va ad offrire alcuni benefici a tutti gli abbonati speciali.

Sky, la Fibra ottica può essere gratis: le migliori tariffe per i clienti fedeli

Uno degli obiettivi di Sky è premiare gli utenti fedeli. Per tutti coloro che sono iscritti regolarmente al programma Extra è previsto un abbonamento di telefonia fissa con vantaggi in termini di prezzi. Per tutti coloro che hanno un abbonamento attivo alla pay tv da almeno un anno, ci sono tre mesi a costo zero per una delle offerte dedicata alla Fibra ottica. Sono disponibili invece ben sei mesi gratuiti per gli abbonati della pay tv satellitare con contratto attivo da almeno sei anni.

Nel corso delle prossime settimane, proprio in nome di questa evoluzione del brand, saranno disponibili sempre più offerte tutto incluso con componente satellitare a cui si aggiungono i servizi telefonici. La prima iniziativa da segnalare è quella che unisce i canali Intrattenimento di Sky TV (il pacchetto base) più reti per la Fibra ottica al prezzo mensile di 39,99 euro. Il costo risulta bloccato per tutti i nuovi clienti durante i primi 18 mesi.